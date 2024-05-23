Бритни Спирс пыталась напасть на бывшего мужа с топором

Одной из причин разрыва между поп-певицей Бритни Спирс и ее мужем, моделью и актером Сэмом Асгари, стала ссора, во время которой артистка вооружилась топором. Об этом сообщило издание In Touch со ссылкой на источник.

«К сожалению, когда она освободилась из-под опеки, Сэму досталось больше всего. Когда Бритни стала преследовать его с топором, это стало последней каплей, а их было много. Это случилось во время одной из их эпических ссор, и Сэм не смог ни проконтролировать, ни уговорить ее [не делать этого]», — сказал собеседник издания.

В итоге супругу звезды пришлось покинуть их общий дом в Лос-Анджелесе. Происшествие с топором произошло, когда Бритни не принимала назначенные ей медикаменты.

За последний год случаи пропуска Бритни приема лекарств участились, что значительно ухудшило ее состояние. Источник считает, что звезде вполне можно снова назначить опеку.

Несколько недель назад, после суда с отцом, артистка устроила истерику в машине и разбила каблуком лобовое стекло.