Бритни Спирс украла идею у «Иванушек International»

Продюсер группы «Иванушки International» хотел раскрутить группу с помощью тура по учебным заведениям. Это не сработало, но идею взяла себе на вооружение певица Бритни Спирс. Об этом российские исполнители рассказали ведущей Пятого канала Лане Шевченко.

Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко организовал группе выступление в одной из московских школ. Концерт сняли на камеру и показали потом по телевидению. Планировался целый тур по учебным заведениям, но задумка в целях пиара не сработала. Зато она оказалась популярной только спустя много лет.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», — заявил Кирилл Туриченко.

Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что поклонницы однажды ломились в дверь к его жене и угрожали ее убить.