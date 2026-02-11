Бритни Спирс продала права на свою музыку за сотни миллионов

Американская певица Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог. Об этом сообщил портал TMZ .

Певица заключила сделку с издательством Primary Wave, которое владеет правами на творчество Боба Марли, Уитни Хьюстон и Джона Леннона. Точную сумму контракта не раскрывают, но источники издания оценили ее примерно в 200 миллионов долларов. Спирс подписала соглашение 30 декабря и осталась довольна «знаковой сделкой».

В 2008 году суд признал певицу частично недееспособной, и ее финансами более 10 лет управлял отец под судебной опекой. Суд прекратил опекунство в ноябре 2021 года после публичной кампании в поддержку певицы.

Личное состояние Бритни Спирс оценивают примерно в 60 миллионов долларов. Она обладает множеством музыкальных наград, включая премию «Грэмми».

В октябре прошлого года артистка устроила пьяный скандал, едва не сбила подругу и попала в ДТП.