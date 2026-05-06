Бритни Спирс получила год условно за вождение в пьяном виде

Американская певица Бритни Спирс согласилась на сделку со следствием и получила 12 месяцев условного срока вместо тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил телеканал CBS News .

На суде Спирс представлял адвокат, она сама не пришла. Певица согласилась пройти в течение года курс по борьбе с вождением в нетрезвом виде, а также выплатить необходимые штрафы и сборы, предусмотренные законом штата.

Суд назначил Спирс один день тюремного заключения, который она уже отбыла во время задержания. Заключенная певицей сделка является стандартной для обвиняемых, если не было аварий и пострадавших, а уровень алкоголя в крови окажется низким.

Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля остановили Спирс на трассе еще 4 марта. Певица находилась в нетрезвом виде. Ее доставили в участок, но вскоре отпустили.