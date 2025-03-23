Британский рокер прервал концерт ради собаки

Солист рок-группы The Libertines Пит Доэрти прямо в разгар выступления на сцене бросил играть и отправился выгуливать свою собаку. Об этом сообщила газета Daily Star .

Музыкант предупредил зрителей, что продолжит концерт, как только погуляет с питомцем. Пока солиста не было, публику остался развлекать еще один участник группы — музыкант Джек Джонс. Он зачитывал отрывки из гастрольного дневника и веселил фанатов.

Доэрти вернулся на сцену через пять минут и снова взял в руки гитару. Короткое отсутствие ничуть не расстроило публику: музыканта встретили овациями.

Ранее в Австралии сорвался концерт рок-музыканта Брайана Адамса. Причиной отмены мероприятия стали проблемы с канализацией. Компания, обслуживающая стадион, не смогла их устранить

Газета The Guardian сообщила, что трубы забил огромный «жирберг» из предметов, которые люди смывают в туалет. Из-за засора сточные воды начали литься на улицы, и выступление Адамса отменили.