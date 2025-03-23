Британский рокер прервал концерт ради собаки
Солист британской группы The Libertines остановил концерт, чтобы выгулять пса
Солист рок-группы The Libertines Пит Доэрти прямо в разгар выступления на сцене бросил играть и отправился выгуливать свою собаку. Об этом сообщила газета Daily Star.
Музыкант предупредил зрителей, что продолжит концерт, как только погуляет с питомцем. Пока солиста не было, публику остался развлекать еще один участник группы — музыкант Джек Джонс. Он зачитывал отрывки из гастрольного дневника и веселил фанатов.
Доэрти вернулся на сцену через пять минут и снова взял в руки гитару. Короткое отсутствие ничуть не расстроило публику: музыканта встретили овациями.
Ранее в Австралии сорвался концерт рок-музыканта Брайана Адамса. Причиной отмены мероприятия стали проблемы с канализацией. Компания, обслуживающая стадион, не смогла их устранить
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