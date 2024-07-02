«Бриллиант достался». Молодая жена Прилучного показала спортивную фигуру

Жена актера Прилучного Брутян похудела до 45 килограммов спустя год после родов

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что похудела до 45 килограммов спустя год после родов. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* видео тренировки в спортзале.

«Рада вернуться в свои 45 килограммов», — подписала ролик артистка.

На видео она показала фигуру в спортивном обтягивающем костюме и продемонстрировала, как выполняет упражнения.

«Выглядит потрясающе, отвал башки! Очень красивая, ухоженная, эффектная, стильная и уверенная в себе», «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», «Паша прям везунчик, такой бриллиант достался», — отметили поклонники в комментариях.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь Марии Шукшиной Анна. В своем блоге она опубликовала пикантное фото без бюстгальтера.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте