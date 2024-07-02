«Бриллиант достался». Молодая жена Прилучного показала спортивную фигуру

Жена актера Прилучного Брутян похудела до 45 килограммов спустя год после родов

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что похудела до 45 килограммов спустя год после родов. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* видео тренировки в спортзале.

«Рада вернуться в свои 45 килограммов», — подписала ролик артистка.

На видео она показала фигуру в спортивном обтягивающем костюме и продемонстрировала, как выполняет упражнения.

«Выглядит потрясающе, отвал башки! Очень красивая, ухоженная, эффектная, стильная и уверенная в себе», «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», «Паша прям везунчик, такой бриллиант достался», — отметили поклонники в комментариях.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь Марии Шукшиной Анна. В своем блоге она опубликовала пикантное фото без бюстгальтера.

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