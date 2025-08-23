Брэд Питт вернулся к съемкам после смерти матери

Американский актер Брэд Питт спустя две недели после смерти матери Джейн вернулся на съемочную площадку фильма «Приключения Клиффа Бута» — спин-оффа картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщило People .

61-летнего актера 19 августа заметили в Лос-Анджелесе в образе своего героя — каскадера Клиффа Бута. Источники из окружения Питта отмечают, что он сохраняет профессионализм, несмотря на личную трагедию.

Джейн Питт умерла 5 августа в возрасте 84 лет. В некрологе семья вспоминала ее как «Грэмми», которая устраивала каждому из 14 внуков особенный праздник под названием «Твой особенный день».

Сиквел, снятый по сценарию Тарантино, ставит режиссер Дэвид Финчер. Сам Тарантино пояснял, что не будет ставить проект, поскольку не хочет «ходить по уже пройденной земле» и ищет новый материал для будущего фильма. Дата премьеры пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что Джейн, хоть и нечасто оказывалась в центре внимания, иногда сопровождала своего сына-кинозвезду на красных дорожках.