Скончалась мать Брэда Питта

Мать голливудской звезды Брэда Питта умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил американский журнал People .

О смерти Джейн Этты сообщила племянница актера Сидни. По ее словам, женщина, которая не дожила всего нескольких дней до своего 85-летия, «обрела свободу и снова может петь, танцевать и рисовать».

Сидни отметила, что у Джейн Этты было «самое большое сердце», и она всегда заботилась обо всех, не задавая лишних вопросов.

Мать актера была школьным психологом-консультантом и вырастила троих детей. В последние годы у нее были проблемы со здоровьем.

«Ее любовь не знала границ <…> Не знаю, как мы будем жить дальше без нее… Нам было поистине повезло, что мы любили ее, пока росли, и я знаю, что она живет в каждом из нас», — отметила Сидни.

Джейн, хоть и нечасто оказывалась в центре внимания, иногда сопровождала своего сына-кинозвезду на красных дорожках. Например, она появилась с ним на церемонии вручения премии «Оскар» в 2012 году и на премьере фильма «Несломленный» в 2014-м.