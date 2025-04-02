Сегодня 02:52 Залюбила Джигарханяна до смерти. Скандалы, наследство и тайны украинки Цымбалюк-Романовской 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Она ворвалась в жизнь Джигарханяна как ураган: юная пианистка из Киева и стареющий гений сцены. Их страсть шокировала всех — 43 года разницы, свадьба, скандалы и развод. Но смерть Армена Джигарханяна не остановила Виталину Цымбалюк-Романовскую: в 46 она родила дочь и сразу же пошли слухи — уж не Джигарханян ли отец? Как украинская хищница довела мэтра до могилы, за что ее выгнали из театра и почему дележка наследства обернулась скандалом — в материале 360.ru.

Украинская хищница Цымбалюк-Романовская Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на свет 8 декабря 1978 года в Киеве, в семье инженеров. С ранних лет она была погружена в мир музыки: училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а затем поступила в Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Ее талант заметили за границей — в 1990-х она стала лауреатом международного конкурса пианистов в Париже. В 2001 году Виталина переехала в Москву, чтобы продолжить образование в Государственной классической академии имени Маймонида. Именно там начался ее путь к судьбоносной встрече с Арменом Джигарханяном. В 2008 году она устроилась в его театр заведующей музыкальной частью, а в 2015-м возглавила его как директор. Ее жизнь с тех пор стала неразрывно связана с именем легендарного актера, вызывая бесконечные споры и пересуды. Как 16-летняя Виталина влюбилась в престарелого Джигарханяна История их отношений началась в 1994 году в Киеве. Шестнадцатилетняя Виталина, тогда еще школьница, впервые увидела Армена Джигарханяна на театральной сцене. Его харизма и талант поразили девушку, и она стала одержима идеей познакомиться с ним. В интервью она позже признавалась, что с юности считала его своим кумиром. В тот день Виталина смогла взять лишь автограф мэтра — и начала искать возможности встретиться с ним вновь. Любовница и сиделка Позднее режиссер Владимир Ячменя рекомендовал Виталину пианисткой в театр Джигарханяна. Тот после первой же репетиции пригласил девушку в ресторан. Разница в 43 года Цымбалюк-Романовскую не смутила. Отношения Виталины и Джигарханяна развивались постепенно. После знакомства она стала его помощницей и доверенным лицом. В 2008 году Виталина официально вошла в штат Московского драматического театра под руководством Джигарханяна. Годом спустя артист попал в больницу с микроинсультом — Виталина навещала актера в больнице, заботилась и приносила ему еду и книги.

Фото: РИА «Новости»

Заветное кольцо В 2016 году, несмотря на 43-летнюю разницу в возрасте, Джигарханян и Цымбалюк-Романовская поженились. Свадьба прошла 25 февраля в Гагаринском загсе Москвы и была скромной: без прессы и пышных торжеств. Джигарханян сделал предложение на премьере спектакля в Мариинском театре, что стало сенсацией. Однако общество бурно обсуждало их союз: многие обвиняли Виталину в корысти, а Джигарханяна — в слепоте. Тем не менее, первые месяцы брака казались идиллией. Скандалы в театре В 2015 году Виталина заняла пост директора театра Джигарханяна, и это стало началом громких конфликтов. Она начала реформировать труппу, что привело к увольнению ряда известных актеров. Среди них были Андрей Мерзликин, Станислав Дужников и Елена Ксенофонтова. Актеры обвиняли ее в деспотизме и непрофессионализме. Позднее актриса Дана Назарова подала иск против театра за незаконное увольнение, требуя компенсации в 2,8 миллиона рублей. Скандал усугубился, когда в прессе появились слухи о финансовых махинациях: якобы Виталина переводила деньги театра на свои счета или в офшоры. Сама она утверждала, что все решения согласовывались с Джигарханяном, но коллектив требовал ее отставки. Не пускала Джигарханяна на порог Друг Армена Джигарханяна Артур Согомян, как писал aif.ru, рассказал, что между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской возникли серьезные конфликты не только из-за финансовых вопросов, но и по творческим причинам. В 2015 году Виталина заняла должность генерального директора Московского драматического театра под руководством Джигарханяна и начала ставить спектакли, которые не одобрял супруг. По словам Согомяна, когда скандал достиг апогея, Цымбалюк-Романовская издала приказ, запрещавший Джигарханяну появляться в его же театре.

Фото: РИА «Новости»

Вор, а не человек Осенью 2017 года брак Виталины и Джигарханяна рухнул. В один из дней актер пропал из дома, а позже его нашли в больнице. Позже в интервью он заявил, что Виталина «повела себя гнусно» и «украла у него все», затем Джигарханян назвал девушку «вором, а не человеком». Актер обвинил ее в присвоении его недвижимости — двух квартир в Москве — и опустошении банковских счетов. Он подал на развод, утверждая, что она нанесла ему «много боли». Виталина отрицала обвинения, называя их клеветой, и настаивала, что заботилась о муже. Уже 27 ноября 2017 года суд расторг их брак. После развода Джигарханян вернулся к своей второй жене, Татьяне Власовой, а Виталина стала мишенью для нападок в СМИ. Скандал сопровождался взаимными судебными исками и громкими заявлениями. Битва за наследство В прессе поговаривали, что именно скандалы с Виталиной довели знаменитого артиста до гроба. Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет от остановки сердца. Перед смертью актер сильно страдал. После его кончины началась борьба за наследство, в которой Виталина сыграла заметную роль. Хотя она не была включена в завещание (наследницей стала приемная дочь Джигарханяна от Власовой), Виталина утверждала, что имеет право на часть имущества как бывшая супруга.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Речь шла о квартире на Арбате и других активах актера. В 2017 году, еще до развода, она успела переписать часть недвижимости на себя, что вызвало судебные споры. Однако после смерти Джигарханяна суды отклонили ее претензии. В прессе сообщалось, что Виталина осталась ни с чем, а основное наследство досталось Власовой и друзьям актера. Ее попытки оспорить завещание провалились, но слухи о ее алчности не утихали. Кто отец ребенка Виталины Весной 2025 года Виталина Цымбалюк-Романовская стала матерью, родив дочь в возрасте 46 лет. Она скрывала беременность от публики, и новость стала шоком для всех. Роды прошли в одной из московских клиник, но Виталина не раскрыла деталей. В интервью она лишь намекнула, что отец ребенка — «человек, который ей дорог», и что он «ненамного старше нее». Это породило волну спекуляций: кто он? Публика обсуждала ее личную жизнь, вспоминая годы одиночества после развода. Сама Виталина заявила, что материнство стало для нее «новым смыслом жизни», но отказалась комментировать слухи о прошлом.

Фото: РИА «Новости»

Родила от мертвеца? После рождения дочери Виталины в сети вспыхнули слухи: могла ли она использовать замороженную сперму Джигарханяна, чтобы родить от него посмертно? Основанием послужили ее слова о том, что актер был ее «единственным мужчиной» и мечтал о ребенке от нее. В беседе с «Дни.ру» модель Алена Кравец рассказала, что Армен Джигарханян, по ее данным, заморозил свои сперматозоиды в центре планирования семьи на Рублевке. «Судачат, что Армен Джигарханян якобы приезжал туда и замораживал свои сперматозоиды. В самой клинике мне это не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну, но слухи у нас такие ходят», — заявила Алена Кравец. Вероятно, именно эти высказывания и породили слухи о том, что Цымбалюк-Романовская могла использовать такой биоматериал. Однако никаких доказательств этому нет, сама пианистка ситуацию пока не комментировала.