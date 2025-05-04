Бразильская полиция пресекла теракт на концерте Леди Гаги

Бразильские правоохранители предотвратили в Рио-де-Жанейро теракт, который преступники собирались устроить на масштабном концерте американской певицы Леди Гаги. На мероприятие пришли более двух миллионов человек, сообщил сайт местной полиции.

Операция получила кодовое название «Фальшивый монстр». Полицейские выяснили, что террористы вербовали людей, в том числе подростков для серии нападений.

Злоумышленники планировали атаковать собравшихся на пляже Копакабана детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества с помощью самодельных бомб и коктейлей Молотова. Предполагаемых организаторов теракта задержали.

Вход на концерт сделали бесплатным — выступление исполнительницы хитов Poker Face и Alejandro оплатили власти вместе и банк Santander. Чтобы занять лучшие места, посетители занимали очередь с самого утра, сообщил RT.

Концерт в Рио-де-Жанейро стал для Леди Гаги самым крупным в ее карьере.