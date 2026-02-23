Скандал вокруг брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и его связей с Джеффри Эпштейном обнажил «цирк уродов» в британской элите. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС .

«Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то цирк уродов, прости господи», — сказала Захарова.

Она сравнила происходящее с ярмарочными шоу, где показывали людей с физическими недостатками. По ее словам, мир ушел от таких явлений, но «какие-то точки на карте остались в этой прежней ментальности».

Дипломат подчеркнула, что мировое сообщество получило свидетельство того, как британцы, заявляя о приверженности правам человека, на деле «покрывали страшнейшие преступления своей собственной правящей верхушки».

Ранее Захарова отмечала, что Британия слишком долго закрывала глаза на безобразия первых лиц государства, играя в придуманных врагов с Россией.