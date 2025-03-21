Божену Рынску призвали внести в список иноагентов

Генпрокуратуру попросили проверить блогера Божену Рынску на иностранное финансирование и признать иноагентом. С такой просьбой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Обращение есть в распоряжении 360.ru.

Используя информацию из открытых источников, Бородин сделал вывод, что Рынска получает деньги от сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина.

«Экс-олигарх платит ей в обмен на лояльность и политические публикации в ее соцсетях», — написал в своем обращении общественник, отметив русофобскую направленность этих публикаций.

Он попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить информацию, изложенную в документе. И если она подтвердится, поставить перед Минюстом вопрос о внесении блогера в перечень иноагентов.

Ранее Минюст призвали признать иноагентом телеведущего Ивана Урганта. Такое обращение сделал депутат Госдумы Николай Новичков.