Божену Рынску призвали внести в список иноагентов
Глава ФПБК Бородин попросил генпрокурора проверить Божену Рынску на иноагентство
Генпрокуратуру попросили проверить блогера Божену Рынску на иностранное финансирование и признать иноагентом. С такой просьбой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Обращение есть в распоряжении 360.ru.
Используя информацию из открытых источников, Бородин сделал вывод, что Рынска получает деньги от сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина.
«Экс-олигарх платит ей в обмен на лояльность и политические публикации в ее соцсетях», — написал в своем обращении общественник, отметив русофобскую направленность этих публикаций.
Он попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить информацию, изложенную в документе. И если она подтвердится, поставить перед Минюстом вопрос о внесении блогера в перечень иноагентов.
Ранее Минюст призвали признать иноагентом телеведущего Ивана Урганта. Такое обращение сделал депутат Госдумы Николай Новичков.