Бородин заявил, что суд вынесет решение по иску к Пугачевой 30 апреля

Финальное заседание суда по иску руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой пройдет 30 апреля. Об этом общественник заявил в комментарии «Газете.ru» .

Он подчеркнул, что рассчитывает на полное удаление интервью артистки журналистке Екатерине Гордеевой* со всех платформ.

Бородин добавил, что задержка связана с тем, что юристы Пугачевой попросили время для ознакомления с результатами экспертизы, которую провела комиссия из лингвистов, психологов и юристов.

«Они разобрали видео по полкам. Там на самом деле Пугачеву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили», — заявил собеседник журналистов.

Глава ФПБК добавил, что пока никаких слов извинения со стороны Пугачевой не дождался, а представляющая интересы артистки адвокат заявила, что певица, говоря о доносчиках, имела в виду не его.

«В этой истории я отстаиваю интересы наших граждан и государства. Многие люди были возмущены ее высказываниями, просто не было возможности кому-то прокомментировать», — подчеркнул Бородин.

Интервью певицы Аллы Пугачевой журналисту Екатерине Гордеевой* вышло в начале сентября прошлого года. Иски в суд к артистке подали Бородин и ветеран Афганистана Александр Трещев. До рассмотрения дошел только иск общественника, принятый в январе этого года Пресненским судом Москвы после нескольких неудачных попыток заявителя.

В конце октября прошлого года Одинцовский суд Московской области отказал и Бородину, и Трещеву в приеме исков к Алле Пугачевой. В первом случае причиной стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела.

*Признана в России иностранным агентом.