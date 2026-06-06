Бородин проиграл суд Пугачевой

Суд отказал Бородину в иске к Пугачевой о компенсации морального вреда

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин проиграл суд против певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Процесс провел Пресненский суд. Истец считал, что знаменитость распространила о нем порочащую и ложную информацию, потребовал взыскать в свою пользу пять миллионов рублей.

В телеграм-канале общественник пообещал оспорить решение в вышестоящей инстанции.

«Полагаем, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Порочащие сведения подтверждены, однако не получили правовой оценки. Как получим текст решения — подготовим апелляционную жалобу. Продолжаем борьбу за справедливость», — написал он.

В конце октября прошлого года Одинцовский суд Московской области отказывал Бородину в приеме исков к Пугачевой из-за неподсудности дела.