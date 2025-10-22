Борису Щербакову сделали операцию на сердце

Актер Борис Щербаков перенес операцию на сердце. Об этом сообщила его супруга Татьяна Бронзова в интервью KP.RU.

По словам собеседницы издания, она убедила Щербакова пройти углубленное обследование.

«В Бакулевке сделали стентирование предсердия, расширили проход в сосудах. Операция прошла успешно», — уточнила она.

Также супруга Щербакова рассказала, что 75-летний актер надолго в больнице не задержится. Его должны выписать через несколько дней.

В августе актер неудачно упал дома и получил серьезную травму. Врачи диагностировали у него перелом шейки бедра. Щербакову сделали операцию. Однако уже через неделю он отказался от лечения в стационаре и уехал домой.