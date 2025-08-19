Борис Щербаков решил уехать из больницы сам, пока «не вышвырнули»
Щербаков объяснил отъезд из больницы словами «все равно бы вышвырнули»
Народный артист России Борис Щербаков уехал из стационара, потому что пациентов в больнице сейчас не задерживают. О своем самочувствии он рассказал в беседе с 360.ru.
В прошлый вторник 75-летнему артисту заменили сустав протезом. Однако через неделю он отказался от лечения в стационаре и уехал домой.
«Вы понимаете, они бы все равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то», — сказал он.
По словам актера, врачи должны были выписать его в понедельник, но оставили до вторника, потому что еще «что-то не расшифровали».
«Они же ничего не делают после операции. Ничего. Просто следят. Так это и дома можно следить», — сказал Щербаков.
Актер уверен, что скоро полностью восстановится и сможет ходить как обычно. К работе артист пока не планирует возвращаться.
Ранее стало известно, что ведущая программ «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк вызывала скорую. Звезде стало плохо, когда она находилась дома.