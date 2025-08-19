Борис Щербаков решил уехать из больницы сам, пока «не вышвырнули»

Народный артист России Борис Щербаков уехал из стационара, потому что пациентов в больнице сейчас не задерживают. О своем самочувствии он рассказал в беседе с 360.ru.

В прошлый вторник 75-летнему артисту заменили сустав протезом. Однако через неделю он отказался от лечения в стационаре и уехал домой.

«Вы понимаете, они бы все равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то», — сказал он.

По словам актера, врачи должны были выписать его в понедельник, но оставили до вторника, потому что еще «что-то не расшифровали».

«Они же ничего не делают после операции. Ничего. Просто следят. Так это и дома можно следить», — сказал Щербаков.

Актер уверен, что скоро полностью восстановится и сможет ходить как обычно. К работе артист пока не планирует возвращаться.

