«Всегда слышал сердцем». Гурцкая назвала Кеосаяна фантастическим режиссером

Певица Гурцкая: Кеосаян был фантастическим режиссером, который слышал сердцем

Фото: РИА «Новости»

Режиссер Тигран Кеосаян был настоящим профессионалом и удивительным человеком, который любил страну и профессию. Об этом 360.ru рассказала певица Диана Гурцкая.

«Замечательнейший режиссер. Уходят люди, уходит эпоха, это очень обидно. В моей жизни он очень многое сделал...» — отметила она.

Артистка пояснила, что Кеосаян режиссировал ее клип на песню «Ты знаешь, мама» и произвел неизгладимое впечатление на всю съемочную группу.

Он был фантастическим режиссером на самом деле. Тигран Кеосаян настолько сопереживал, настолько старался, чтобы мне было комфортно и всей команде! Он был таким человеком, который всегда слышит сердцем.

Гурцкая рассказала, что режиссер проявил себя как профессионал: всего за три с половиной минуты, пока звучала песня, сумел снять целое кино.

«Он всегда будет в моем сердце», — добавила артистка.

Ранее смерть Кеосаяна прокомментировала актриса Эвелина Бледанс. Она обратила внимание на его невероятную харизму, энергетику и потрясающее чувство юмора. Артистка призналась, что режиссер всегда вел себя как настоящий джентльмен.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте