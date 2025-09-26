«Всегда слышал сердцем». Гурцкая назвала Кеосаяна фантастическим режиссером

Певица Гурцкая: Кеосаян был фантастическим режиссером, который слышал сердцем

Режиссер Тигран Кеосаян был настоящим профессионалом и удивительным человеком, который любил страну и профессию. Об этом 360.ru рассказала певица Диана Гурцкая.

«Замечательнейший режиссер. Уходят люди, уходит эпоха, это очень обидно. В моей жизни он очень многое сделал...» — отметила она.

Артистка пояснила, что Кеосаян режиссировал ее клип на песню «Ты знаешь, мама» и произвел неизгладимое впечатление на всю съемочную группу.