Боня расплакалась на воспоминаниях о тяжелом детстве и любви к маме

Виктория Боня не сдержала эмоции в рассказе о родных и тяжелом детстве

Рассказ о детстве вывел блогера и телеведущую Викторию Боню на эмоции и она расплакалась на рассказе, как локтями расталкивала очереди в магазине ради покупки буханки хлеба, чтобы накормить семью. Такими откровениями она поделилась в подкасте писателя Анатолия Сульянова .

Боня подчеркнула, что отец ушел из семьи, когда ей было два года. Поэтому мама воспитывала ее вместе с сестрой одна. Только иногда помогала бабушка.

«Моя любовь к маме была настолько сильной. Я помню свои мысли, что если бы с ней что-то произошло, она бы упала и ее не стала, я бы легла рядом и умерла», — рассказала телеведущая, пояснив, что так считала, когда ей было пять лет.

Она подчеркнула, что причиной развода родителей стало то, что отец встретил другую женщину. Боня отметила, что отношения с мачехой у нее не сложились.

«Недавно я делала практики и ко мне пришел образ отца, от которого я расплакалась», — добавила актриса.

Она подчеркнула, что стала звонить отцу, но он не брал трубки. Она подняла всех и только журналисты выяснили, что он умер три месяца назад. Мачеха об этом ничего не сообщала.

«Это было так жестоко, потому что мы этого не заслужили. Потому что я просто была ребенком, когда она пришла в нашу семью», — призналась Боня.

В конце мая телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что в следующей жизни мечтает стать деревом или птицей. Она пояснила, что это позволит ей полностью слиться с природой.