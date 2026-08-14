Боня похвасталась подаренной поклонником кроватью за 14 млн рублей

Отказавшаяся от синтетики блогер и телеведущая Виктория Боня объявила, что получила новую кровать с матрасом из хлопка и конской шерсти. В комментарии изданию Super.ru она призналась, что новый предмет мебели ей подарил поклонник.

По оценке журналистов, полный комплект обошелся знакомому звезды в 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).

«Он очень, очень успешный бизнесмен. Молодой, стройный блондин. Переехать к нему предлагал в прошлом году. Но как я брошу свой уголок и Мурочку», — заявила Боня.

Раскрыть имя обеспеченного поклонника блогер отказалась, но добавила, что кровать стала не первым подарком от него. По ее словам, она общается с молодым бизнесменом уже два года.

О полном отказе от полиэстера блогер и телеведущая Виктория Боня объявила в конце июня. Она демонстративно перетряхнула весь свой гардероб и порезала ножницами вещи из искусственных тканей.