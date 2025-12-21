Бондарчук защитил Паулину Андрееву от нападок хейтеров

Режиссер Федор Бондарчук отметил талант бывшей жены Паулины Андреевой в работе над фильмом «Псих». Своими впечатлениями он поделился в VK-шоу «Актерская студия» Вадима Верника.

«Паулина выдавала серии, сама читала мне сценарий. Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой», — отметил он.

По словам Бондарчука, ему было обидно читать комментарии хейтеров, что якобы это не текст Андреевой, что ей помогали. Режиссер назвал это враньем, предположив, что Паулине тоже было нелегко видеть такие предвзятые высказывания.

Бондарчук добавил, что среди всех его работ «Псих» набрал самые высокие рейтинги.

О разводе Андреевой и Бондарчука стало известно в марте этого года. Супруги состояли в отношениях девять лет, за это время у них родился сын. Они рассказали, что несмотря на расставание, продолжат заниматься совместными проектами.