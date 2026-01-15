«Больше покоя». Дочь рассказала о состоянии Татьяны Кравченко после травмы

В декабре звезда «Сватов» Татьяна Кравченко разорвала на репетиции ахиллово сухожилие, но от новогодних выступлений не отказалась и вышла на сцену с тяжелым повреждением. Как себя чувствует 72-летняя актриса после травмы, рассказала ее дочь Анна Гербачевская в интервью StarHit .

По ее словам, Кравченко действительно нуждалась в операции, однако решила от нее отказаться ради плотного рабочего графика. Врачи НИИ имени Склифосовского предупреждали актрису, что хирургическое вмешательство следовало провести сразу, но в итоге ограничились консервативным лечением.

Анна заверила, что сейчас самочувствие матери стабилизировалось.

«Все в порядке — травма заживает, лечение идет. Необходимо больше покоя, ортез носить, специальные поддерживающие штуки», — уточнила она.

Ранее Кравченко рассказала, как складываются ее отношения с бывшими коллегами по популярному сериалу «Сваты».