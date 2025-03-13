Больше не Зотеева. Инстасамка официально сменила фамилию

Инстасамка взяла фамилию мужа через четыре года после свадьбы

Певица Дарья Зотеева, известная в мире шоу-бизнеса как Инстасамка, поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы с Олегом Еропкиным (Moneyken). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, исполнительница подала документы на смену фамилии на Еропкину в первых числах марта и ей уже выдали паспорт с новой.

Зотеева вышла замуж за рэпера и продюсера Moneyken в ноябре 2021 года. Будущий супруг сделал ей предложение руки и сердца во время их путешествия во Францию.

Пара сначала сыграла свадьбу в кругу родных и близких. Спустя два года они устроили второе торжество, посвященное их бракосочетанию.

Летом 2024 года выступление Инстасамки отменили на концерте в честь Дня защиты детей в Кремле. Из-за этого артистка лишилась около 12 миллионов рублей.

А ее коллеге по сцене Сергею Шнурову пришлось вернуть 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Лидер группы «Ленинград» не захотел возвращать авансы организаторам и они обратились с иском в суд.