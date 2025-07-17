Больше не секс-символ? Актер Данила Дунаев изменился до неузнаваемости

Звезда «Теста на беременность» Дунаев ушел из кино и стал коучем

Актера Данилу Дунаева когда-то называли секс-символом российского телевидения. К 44 годам артист заметно изменился и редко появляется в кино и сериалах, сообщило издание StarHit.

Известность артисту принесла роль хирурга-репродуктолога Руслана Базанова в сериале «Тест на беременность». Красавца полюбила вся женская половина страны. Однако Дунаев быстро устал от внимания публики и решил поставить актерскую карьеру на паузу. Сейчас он позиционирует себя как коуч.

«Я называю себя специалистом по прикладной психологии актерского мастерства, поскольку я не имею права быть психиатром или психотерапевтом, а психологами могут быть многие», — рассказывал Дунаев год назад.

Сейчас актер активно ведет соцсети, где делится рассуждениями на тему психологии. Таже Дунаве написал книгу «Теплое безразличие (Как любить с умом и без боли)» и выпустил сборник стихов «НЕмаяковский».

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