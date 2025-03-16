«Больно». Дибров высказался о редких встречах со старшей дочерью

Дибров признался, что ему больно из-за редких встреч с дочерью

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что переживает из-за редких встреч со старшей дочерью Ладой, давно живущей во Франции. Об этом сообщило издание StarHit .

Старшая дочь Диброва живет в Париже. Ее мать уехала во Францию после развода, когда девочка была еще ребенком.

Дибров рассказал, что Лада полностью ассимилировалась с местной культурой, уже стала француженкой. В 2019 году наследница телеведущего родила дочь.

«Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой, из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — сказал Дибров.

Сам телеведущий счастлив в браке с ровесницей Лады Полиной, родившей от него троих сыновей. Обеим женщинам по 35 лет.

Дибров добавил, что его дочь знает о других детях, но расстояние и разница в возрасте помешали сложиться близким отношениям между ними.

Прошлым летом телеведущий назвал интимные свидания с ролевыми играми секретом крепкого брака со своей молодой супругой.