Больная раком Кейт Миддлтон трогательно обратилась к народу

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала откровенное обращение на странице Ирландского гвардейского полка в соцсети Х. Это произошло на фоне слухов о том, что она может не вернуться к своим обязанностям из-за болезни.

«Мне жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех», — написала она.

В письме принцесса отметила, что гордится полком. Она поблагодарила военных за усердные тренировки ради парада, также отметив, что быть полковником для нее большая честь.

Кейт Миддлтон является почетным полковником полка, поэтому должна руководить его парадом. Однако сейчас она не может этого сделать из-за борьбы с раком.

Принц Уильям ранее рассказал о нынешнем состоянии здоровья своей супруги Кейт Миддлтон. По его словам, она уже идет на поправку.