Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уильям пролил свет на нынешнее состояние здоровья своей супруги Кейт Миддлтон. По его словам, она идет на поправку. Об этом сообщило издание Hello!.

Несколько дней назад старший сын короля Великобритании принял участие в мероприятии, организованном в память героев войны в Портсмуте. Один из гостей спросил у принца Уильяма, как себя чувствует Кейт.

«Она поправляется. Она бы с удовольствием была здесь сегодня», — ответил он.

По данным издания Page Six, Кейт Миддлтон переоценила возможности своего организма. После химиотерапии принцесса Уэльская, скорее всего, больше никогда не вернется к обычному объему работы.

В конце мая стало известно, что Кейт Миддлтон появится на публике не раньше осени при условии, что у нее начнется ремиссия. Ее обязанности пересмотрят в зависимости от состояния здоровья.