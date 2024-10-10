Болгар поздравила Дурова с 40-летием кадрами замка Иф

Ирина Болгар поздравила основателя Telegam Павла Дурова с 40-летием кадрами с замком Иф, бывшей тюрьмой для особо опасных преступников. Обращение она разместила в социальной сети.
«Никто не должен оставаться без подарков на день рождения», — подписала публикацию Болгар.
Ирина Болгар публично называет себя матерью трех детей Павла Дурова. После его ареста во Франции женщина заявила о претензиях на Telegram, назвав мессенджер совместно нажитым имуществом. По ее словам, Дуров отказал ей в переезде в ОАЭ и заблокировал карты для семейных расходов.
Болгар рассказывала, что они познакомились в 2012 году, когда девушка работала экспертом по йоге. Тогда пара начала общаться, а спустя полгода их отношения переросли в романтические. Дуров и Болгар начали активно путешествовать по миру.
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