Болгар поздравила Дурова с 40-летием кадрами замка Иф

Ирина Болгар поздравила основателя Telegam Павла Дурова с 40-летием кадрами с замком Иф, бывшей тюрьмой для особо опасных преступников. Обращение она разместила в социальной сети.

«Никто не должен оставаться без подарков на день рождения», — подписала публикацию Болгар.

Ирина Болгар публично называет себя матерью трех детей Павла Дурова. После его ареста во Франции женщина заявила о претензиях на Telegram, назвав мессенджер совместно нажитым имуществом. По ее словам, Дуров отказал ей в переезде в ОАЭ и заблокировал карты для семейных расходов.

Болгар рассказывала, что они познакомились в 2012 году, когда девушка работала экспертом по йоге. Тогда пара начала общаться, а спустя полгода их отношения переросли в романтические. Дуров и Болгар начали активно путешествовать по миру.