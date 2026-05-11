Болезнь заставила Полину Гагарину сделать перерыв

Полина Гагарина сообщила, что заболела и соблюдает постельный режим

Певица Полина Гагарина заболела, врачи предписали соблюдать постельный режим. Она рассказала об этом в Instagram*.

Гагарина опубликовала фотографию из дома в кровати. Она выглядела изможденной, но предложила подписчикам устроить сессию вопросов и ответов, раз выдался перерыв в работе.

«Пока я заболела — могу поотвечать! Спрашивайте», — написала она.

Певица призналась, что иногда не справляется с нагрузкой. Окружающие заставляют ее отдыхать и лечиться.

За месяц до больничного организаторы отменили концерт Гагариной в Астане. Ближайшее выступление запланировано 24 мая в Уфе.

Ранее о тяжелом расстройстве рассказал Максим Фадеев. Он долгое время боролся с агорафобией. Из-за тревоги продюсеру пришлось отказаться от участия в торжественном присуждении звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

