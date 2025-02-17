Стилист Влад Лисовец опроверг новости о том, что у него нашли запущенный рак

В Сети появились сообщения о том, что известный стилист Владислав Лисовец серьезно болен: якобы у него диагностировали позднюю стадию рака. В своем Telegram-канале звездный парикмахер опубликовал новые фото с вязаной фигуркой рака и написал, что с ним все в порядке.

«Приветствую всех и сразу скажу: спасибо всем за беспокойство. Как видите на фото, со мной все в порядке», — обратился Лисовец к поклонникам.

Он отметил, что в 2020 году уже пережил шумный пиар с ковидом и в целом готов к любым статьям в СМИ и даже к тому, что он якобы умирает.

«И уж тем более к негативу и проклятиям, которые даже 10 лет назад обрушились на мою подругу Жанну с малышом на руках. <…> Есть в нашем мире вещи стабильные. Жизнь закаляет», — подчеркнул стилист.

Он признал, что проблема действительно существует, но все не так плохо.

«За пиар отдельное спасибо. А болею я всю свою жизнь», — сказал Лисовец.

Стилист добавил, что в детской поликлинике у него была самая большая медицинская карта, а список перенесенных заболеваний очень длинный. Но звездный парикмахер с гордостью и радостью принимает свою жизнь такой, какая она есть.

Он призвал поклонников беречь себя, не бояться проверять здоровье и сдавать анализы, чтобы выявить проблему на самой ранней стадии. Главное, по мнению стилиста, — слушать свой организм и включать позитивное мышление.

Как сообщал ранее Mash, Лисовец якобы узнал о том, что у него рак, осенью прошлого года, когда обратился к врачам с жалобами на самочувствие. Оказалось, что болезнь уже достигла запущенной стадии. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья предположила, что новости о заболевании стилиста — очередная сплетня.