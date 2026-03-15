«Более дна, чем я, нет»: Рита Дакота призналась в провале карьеры в США

Певица Рита Дакота спустя три года в США осознала, что ее карьера на нуле

Певица Рита Дакота, переехавшая в США три года назад, заявила, что ее музыкальная карьера в Америке так и не началась. Об этом артистка рассказала в Instagram*.

«Я разгадала, в чем подвох. У меня прямо озарение сейчас. Короче: я очень начинающий музыкант. Прямо уровня „дно“ в Америке. То есть более дна, чем я, по уровню популярности, успешности нет никого. Потому что у меня пока здесь нет ни песен, ни лейбла, ни команды, ни соцсетей на английском — вообще ничего нет», — отметила певица.

При этом Дакота считает, что не должна пропускать светские мероприятия вроде пре-пати «Оскара», чтобы хоть как-то продвинуться.

Певица получила гражданство России в 2022 году, а через год заявила о завершении карьеры в стране и переехала в США. В 2025-м муж Дакоты Федор Беголай сообщил, что артистка не планирует выступать в России в ближайшее время.

