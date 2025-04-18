Стало известно о болезни Михаила Боярского

Спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в петербургском театре имени Ленсовета без Михаила Боярского. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в официальном Telegram-канале .

Тем не менее, представление состоится — театр решил использовать голос Боярского в постановке. Актер исполняет роль Эскала, принца Вероны. По пьесе, он олицетворяет закон в городе, герцог появляется всего в трех сценах.

Голос для выступления Боярский, как следует из сообщения театра, записал заранее.

В театре пояснили, что причиной отсутствия Боярского стала болезнь. Медики рекомендовали 75-летнему актеру некоторое время провести в покое, чтобы набраться сил. Впрочем, в Ленкоме заверили, что состояние здоровья Михаила Сергеевича не вызывает серьезного беспокойства.

В 2023 Боярский попал в реанимацию с инфарктом. Уже на следующий день артиста перевели в обычную палату. В январе 2025 года Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем.