Боярский обрадовался обнаружению возможных останков д`Артаньяна

Боярский: найти останки д`Артаньяна на месте осады крепости было бы символично

Если останки, найденные в Нидерландах, действительно принадлежат знаменитому французскому мушкетеру д`Артаньяна, на месте их обнаружения могли бы воздвигнуть монумент. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил актер Михаил Боярский.

Он признался, что был не в курсе находки. Однако Боярский знал, что мушкетера, ставшего прототипом героя Александра Дюма, убили при осаде крепости.

«Но о том, что у него там могила, я впервые слышу. Это, конечно, было бы символично. Там наверняка воздвигли бы монумент в память о великом д’Артаньяне, чтобы по крайней мере можно было возложить цветы к его могиле», — рассудил народный артист.

Скелет нашли в церкви города Маастрихт на юге Нидерландов. Вероятно, останки принадлежат погибшему в XVII веке Шарлю де Бац де Кастельмору, графу д’Артаньяну. Фрагмент ДНК направили на экспертизу в мюнхенскую лабораторию.

Шарль де Бац де Кастельмор был правой рукой короля Людовика XIV и командовал элитным воинским подразделением, занимавшимся личной охраной монарха. Мушкетера убили в 1673 году во время осады Маастрихта. Вероятно, его ранили мушкетной пулей в горло или грудь. Тело не обнаружили.

История де Кастельмора вдохновила французского писателя Александра Дюма на написание романа «Три мушкетера». В известном советском фильме, снятом по книге, д`Артаньяна сыграл Михаил Боярский.