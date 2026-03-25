В Нидерландах нашли возможные останки легендарного д’Артаньяна

В одной из церквей города Маастрихт в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя романа Александра Дюмы «Три мушкетера». Об этом сообщил телеканал NOS .

Останки обнаружили во время реставрации храма, начатой после того, как в здании просел пол. Могила находилась под местом, где когда-то располагался алтарь. Как пояснил диакон Йос Валкен, в XVII веке там хоронили только знатных и влиятельных людей.

Дополнительный интерес у исследователей вызвали предметы, найденные в захоронении. В могиле лежала французская монета, а в районе грудной клетки специалисты обнаружили фрагменты мушкетной пули.

Д’Артаньян был правой рукой и личным охранником французского короля Людовика XIV. Он погиб в 1673 году во время осады Маастрихта, однако дальнейшая судьба его тела долгое время оставалась неизвестной. Исследователи предположили, что найденные останки могут помочь историкам приблизиться к разгадке тайны.

