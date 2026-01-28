Боярская подарила матери книгу об истории рода Луппиан

Лариса Луппиан отметила 73-летие. Ее поздравила дочь Елизавета Боярская и преподнесла уникальный подарок. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале .

Актриса вручила маме книгу «История рода Луппиан» и назвала ее будущей семейной реликвией.

«У моей мамы день рождения. И я счастлива, что в этот день преподнесу ей подарок, задуманный 2,5 года назад. Книга „История рода Луппиан“ — титаническая работа Юрия Ермолаева и его команды. Уверена, что эта книга станет нашей семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение, напоминая, что семья — это самая главная ценность в жизни каждого из нас», — сказала она.

Боярская также опубликовала видео с семейного ужина в ресторане, где преподнесла книгу имениннице. На празднике присутствовали родственники актрисы и муж Максим Матвеев. Он отметил, что для книги собрали всю историю рода за три века.

Боярская часто делится с подписчиками семейными фото и видео. В день рождения супруга она опубликовала в социальных сетях фото с ним и подросшими сыновьями.