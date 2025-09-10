Боец ММА Иван Емельяненко досрочно вышел на свободу

Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство бойца ММА Ивана Емельяненко об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили на сайте суда.

Решение об УДО судья принял во вторник, 9 сентября. Заявление поступило в суд 13 августа.

Следователи возбудили уголовное дело против спортсмена и младшего брата бойцов Александра и Федора Емельяненко весной 2024 года.

Боец вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки с оппонентом нанес ему травмы.

В итоге мужчину призвали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 1,5 года колонии.

О своем условно-досрочном освобождении Ивана Емельяненко попросил в августе 2025 года.

В марте стало известно, что у Александра Емельяненко отнялись ноги. После операции на реабилитацию бойца понадобится не меньше 10 месяцев.