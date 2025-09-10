Боец ММА Иван Емельяненко досрочно вышел на свободу
Суд удовлетворил ходатайство бойца Ивана Емельяненко об УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство бойца ММА Ивана Емельяненко об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили на сайте суда.
Решение об УДО судья принял во вторник, 9 сентября. Заявление поступило в суд 13 августа.
Следователи возбудили уголовное дело против спортсмена и младшего брата бойцов Александра и Федора Емельяненко весной 2024 года.
Боец вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки с оппонентом нанес ему травмы.
В итоге мужчину призвали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 1,5 года колонии.
О своем условно-досрочном освобождении Ивана Емельяненко попросил в августе 2025 года.
В марте стало известно, что у Александра Емельяненко отнялись ноги. После операции на реабилитацию бойца понадобится не меньше 10 месяцев.