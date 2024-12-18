Младший из братьев-бойцов Емельяненко отправился в тюрьму

Суд приговорил бойца Ивана Емельяненко к 1,5 года тюрьмы за драку

Старооскольский городской суд признал бойца Ивана Емельяненко виновным в причинении мужчине тяжкого вреда здоровью и приговорил к полутора годам колонии. Адвокат спортсмена Сергей Карпеев сообщил «Матч ТВ» , что не согласен с вердиктом.

«Данный приговор считаем чрезмерно суровым и намерены обжаловать. Апелляционную жалобу подадим в ближайшее время», — сказал он.

Об уличной драке с участием 36‑летнего спортсмена, младшего брата бойцов Александра и Федора Емельяненко, стало известно в ноябре. Мужчина, с которым он сцепился, сильно пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Старооскольский городской суд приговорил Ивана Емельяненко к одному году и шести месяцам колонии общего режима.

Младший из братьев Емельяненко в 2023 году дебютировал в ММА. Он одержал победу на турнире суперсессии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».