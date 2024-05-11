«Бодрячком, уже гуляет». Сын Куклачева сообщил о состоянии отца | 360°

11 мая 2024, 13:15
«Бодрячком, уже гуляет». Сын Куклачева сообщил о состоянии отца
Сын Куклачева: отец чувствует себя гораздо лучше, но пока под наблюдением врачей
Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев пока еще остается под наблюдением врачей, но чувствует себя уже гораздо лучше, даже может совершать прогулки. Об этом в комментарии 360.ru сообщил его сын Дмитрий.
«Юрий Дмитриевич чувствует себя уже намного лучше, он бодрячком, уже гуляет, но пока еще его не выписывают, пока еще наблюдают врачи. Пока непонятно. [когда будет выписка]», — поделился он.
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Ранее в Театре кошек сообщали, что артиста могут выписать из больницы 13 мая. Такие данные в беседе с АГН «Москва» предоставила администратор Инга Герасимова.
«Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать», — заявила она.
Куклачева доставили в больницу 12 апреля прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, которая длилась 3,5 часа.
Больницы
Москва
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