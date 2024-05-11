«Бодрячком, уже гуляет». Сын Куклачева сообщил о состоянии отца | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 13:15 «Бодрячком, уже гуляет». Сын Куклачева сообщил о состоянии отца Сын Куклачева: отец чувствует себя гораздо лучше, но пока под наблюдением врачей РИА «Новости»

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Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев пока еще остается под наблюдением врачей, но чувствует себя уже гораздо лучше, даже может совершать прогулки. Об этом в комментарии 360.ru сообщил его сын Дмитрий.

«Юрий Дмитриевич чувствует себя уже намного лучше, он бодрячком, уже гуляет, но пока еще его не выписывают, пока еще наблюдают врачи. Пока непонятно. [когда будет выписка]», — поделился он.

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Ранее в Театре кошек сообщали, что артиста могут выписать из больницы 13 мая. Такие данные в беседе с АГН «Москва» предоставила администратор Инга Герасимова.

«Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать», — заявила она.

Куклачева доставили в больницу 12 апреля прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, которая длилась 3,5 часа.