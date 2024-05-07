«Планируют выписать». В Театре кошек рассказали о состоянии Куклачева | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 18:53 «Планируют выписать». В Театре кошек рассказали о состоянии Куклачева Перенесшего инфаркт дрессировщика Куклачева выпишут из больницы 13 мая Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Дрессировщика Юрия Куклачева собираются выписать из московской больницы 13 мая. О самочувствии артиста в беседе с АГН «Москва» рассказала администратор Театра кошек Инга Герасимова.

«Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать», — поделилась она.

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По информации Telegram-канала Mash, врачи из-за чрезмерной активности артиста забирают у него телефон. Тем не менее дрессировщик много разговаривает, ходит по палате и даже примеряет костюмы. Врачи не стали выписывать Куклачева к Пасхе, так как опасались, что он сразу же примется за работу, хотя ему нужно больше отдыхать.

Куклачева увезли в больницу 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Ему провели операцию, которая длилась 3,5 часа. Во время нее медикам даже пришлось остановить сердце артиста.