Бренд нижнего белья блогера Лерчек разорился

Mash: бренд нижнего белья от Лерчек «Леани» обанкротился и будет платить долги

Бренд нижнего белья блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) «Леани» разорился. Компания даже не может заплатить за электричество, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, с апреля 2023 года по ноябрь 2024-го сотрудники компании не оплачивали электроэнергию. Накопился долг в 98 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация возникла и с арендой, задолженность по которой составила порядка 412 тысяч рублей. Теперь взыскивать деньги с бренда будут в судебном порядке.

Семья Лерчек открыла бренд «Леани» в 2021 году. За весь период работы у компании ни разу не было прибыли. С марта у нее заблокированы банковские счета, а руководство не подает декларации в налоговую.

Ранее мать Лерчек рассказала о тяжелом финансовом положении семьи. Сейчас ей приходится распродавать брендовые вещи дочери. Женщина предложила подписчикам купить босоножки Versace за 69 тысяч рублей.