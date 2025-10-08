У российской блогерши украли 5,5 тысячи долларов в Танзании и отказались вернуть

Mash: у тиктокерши Ани Покров похитили 5,5 тысячи долларов в отеле в Танзании

У российской тиктокерши Ани Покров (настоящее имя — Анна Покровская) украли 5,5 тысячи долларов во время отдыха в Танзании. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам блогерши, она остановилась в дорогом отеле, деньги хранились в сейфе, похитить их могли только сотрудники самой гостиницы.

Администрация признала, что сейф открыла уборщица, однако отказалась как-либо возмещать ущерб. В полиции россиянке тоже не помогли.

Сейчас вопрос пытаются решить через консульство.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что у двух туристок в Сен-Тропе обокрали номер, похитив сумки, часы и другие аксессуары на общую сумму почти в миллион евро.

Кроме того, исчезли паспорта женщин. Полиция, осмотрев номер, ничего подозрительного не обнаружила.