Блогерша Митрошина потребовала десятки миллионов от своих адвокатов

«112»: Митрошина подала в суд на юристов и потребовала выплатить ей 69 млн

Блогер Саша Митрошина обратилась в суд с требованием взыскать со своих бывших юристов 68,6 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Блогер заявила, что ее бывшие адвокаты обманывали ее, запугивая неприятностями с налоговой. Юристы предлагали быстро решить все проблемы за космические суммы.

По данным канала, они попросили 41 миллион рублей за защиту от блокировки счетов, 12,4 миллиона — за оформление гражданства Вануату, а пять миллионов — за исключение из «черного списка».

Митрошина через суд потребовала от юристов вернуть деньги и компенсировать ущерб, который ситуация нанесла ее здоровью.

Ранее Налоговая инспекция направила в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой признать блогера банкротом.

Митрошину подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Весной инфлюэнсера задержали в Краснодарском крае, а затем отправили в столицу. Суд отправил блогера под арест. По версии следствия, Митрошина в течение двух лет применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как ее доход от курсов по дополнительному образованию превышал установленные лимиты.