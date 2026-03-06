Свадебный организатор Лейбман поделилась способами сократить расходы на проведение свадьбы

Свадебный организатор Евгения Лейбман поделилась с «Москвой 24» способами сократить расходы на проведение свадьбы. По ее словам, можно снизить стоимость торжества в два-пять раз, если планировать бюджет заранее и отслеживать распродажи.

Лейбман посоветовала брать платье невесты и костюм жениха напрокат или искать наряды из старых коллекций. Девушкам она рекомендовала пройти курсы макияжа и прически, чтобы не нанимать стилиста за большие деньги.

Для экономии на ресторане можно не заказывать отдельный зал, а просто забронировать столик и попросить отдельную зону в общем помещении. Вместо отеля гораздо дешевле выйдет аренда лофта.

Несмотря на возможности сэкономить, Лейбман отметила, что свадьба от 245 тысяч рублей по современным меркам может считаться даже недорогой. Она подчеркнула, что фотограф, наряды, букет, кольца, прически и макияж — это значительные статьи расходов.

«Например, кольца сильно подорожали, потому что выросли цены на драгоценные металлы», — пояснила Лейбман. Она также отметила, что на свадьбе многие впервые надевают вечерний мужской костюм, поэтому его приходится покупать.

Если соблюсти все пункты экономии, свадьба в районе 270–350 тысяч рублей вместе с хорошим рестораном вполне реальна, заключила эксперт.