Блогера Литвина арестовали на 13 суток после драки с фанатом

Блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток за драку с фанатом во время матча Медиалиги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Литвин извинился за драку с фатантом СКА. Блогер признал свою вину и заверил, что больше такого не допустит.

«Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, ваша честь», — сказал Литвин в суде.

Блогер владеет клубом Lit Energy. Во время игры его команды с медиаклубом «СКА-Ростов-на-Дону», владельцем которой является музыкант Василий Вакуленко (Баста), Литвин ударил болельщика после оскорбительной кричалки. На инфлюенсера составили протокол о мелком хулиганстве и задержали. Также после матча в отдел полиции доставили фаната СКА Сергея Плынина и друга Литвина Рустама Ахмадулина.