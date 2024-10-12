Блогер Литвин ударил болельщика СКА и поскандалил с Бастой на матче Медиалиги

Крупный скандал произошел на матче Медиалиги. Владелец клуба Lit Energy блогер Михаил Литвин ударил болельщика ростовского СКА, с которой проводила встречу его команда. Причиной стала оскорбительная кричалка, которую скандировали приехавшие на стадион «Москвич» ростовские фанаты. Видео с места опубликовал спортивный журналист Севастиан Терлецкий .

Разъяренный Литвин подбежал к трибуне ростовской команды, и, подпрыгнув, ударил одного из болельщиков. Блогера быстро оттащили, но на защиту болельщика бросился владелец СКА рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Разъяренных и не сдерживающих выражения мужчин растащили представители клубов. По данным журналиста Ивана Карпова, спровоцировавшего конфликт Литвина удалили с поля.

Глава Медиалиги Николай Осипов допустил дисквалификацию блогера до конца сезона.

По данным Telegram-канала Mash, Литвина вместе с его другом Рустамом Ахмадулевым, а также болельщика СКА доставили в отдел полиции. Правоохранители задержали блогера на 48 часов.

В начале июня перед полуфинальном матчем Евро-2024 фанаты сборной Нидерландов напали на английских болельщиков в баре Дортмунда. Кто стал победителем в драке неизвестно, но общее количество пострадавших составило пять человек. Разнимали две противоборствующие стороны сотрудники немецкой полиции.