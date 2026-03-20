Ветеранам СВО Люберец передали кроссовый мотоцикл для поддержки бойцов

Компания «Веломоторс» 18 марта передала кроссовый мотоцикл Люберецкому отделению Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Современная техника будет направлена в зону проведения специальной военной операции для поддержки российских военнослужащих.

Полноприводный мотоцикл, созданный для передвижения по пересеченной местности и бездорожью, поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи: оперативно перемещаться по труднопроходимым направлениям и доставлять грузы в условиях передовой.

«Техника поможет нашим бойцам выполнять самые сложные задачи на передовой. Поддержка тыла — это всегда поддержка наших защитников», — отметил руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

В Ассоциации подчеркнули, что мототехника особенно востребована в зоне боевых действий благодаря высокой маневренности и способности быстро реагировать на любые возникающие ситуации.



