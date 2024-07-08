Блогер Валя Карнавал задолжала почти четверть миллиона рублей налоговой

Shot: блогер Валя Карнавал задолжала 241 тысячу рублей российской налоговой

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Блогер Валя Карнавал задолжала российской налоговой 241 тысячу рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ФНС отправила блогеру предупреждение и пригрозила заблокировать счета в банке или вовсе не выпустить за границу, если она и дальше будет игнорировать оплату налогов.

Кроме того, как выяснили журналисты, за последние два месяца блогер перевела налоговой более двух миллионов рублей. Еще в начале мая ее долг перед ФНС превышал 2,3 миллиона рублей.

Пиар-менеджер Карнавал в беседе с изданием заверил, что с налогами у звезды проблем нет и задолженностей быть не должно.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек задолжала ФНС 23 миллиона рублей. После ей начислили еще 12 миллионов. Проверка по делу о неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты в отношении нее и ее супруга продолжается.

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте