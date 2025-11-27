Блогер-сексолог Анжелика Молева сбежала в Таиланд из-за долгов на 30 млн

Блогера-сексолога Анжелику Молеву объявили в розыск кредиторы из-за долга в 30 миллионов рублей. В это время она наслаждается отдыхом в Таиланде и делится фотографиями своей роскошной жизни, сообщил Telegram-канал Baza .

Анжелика из Ярославля создала свой бренд одежды. Она активно развивает блог в соцсетях, где делится знаниями в области сексологии, бизнес-тренинга и психологии. Анжелика также стала частью престижного женского бизнес-сообщества и предлагает курсы наставничества за 300 тысяч рублей.

«Но в реальной жизни бизнес-вумен оказалась „темной“ и должницей», — написала Baza.

По информации канала, будучи главой ООО «Агроинвесткапитал», Анжелика взяла на компанию многомиллионные кредиты и перевела деньги на свои личные счета. Эти средства она потратила на покупку новой квартиры, автомобиля и путешествия.

«Организации пришлось обанкротиться, но активов не хватило для погашения долгов, и тогда Молеву привлекли к субсидиарной ответственности», — отметили журналисты.

Теперь она должна банкам 30 миллионов рублей, но не торопится отдавать деньги. Вместо этого она наслаждается отдыхом на пляжах Пхукета, останавливаясь в пятизвездочном отеле, и продолжает «прокачивать» сексуальность своих подписчиц.

Ранее появилась информация, что квартиру рэпера Птахи арестовали из-за долгов по ЖКХ. Однако эту новость опровергли. PR-директор музыканта Марина уточнила, что задолженность действительно была, но из-за того, что артист «забывал оплачивать квартиру».