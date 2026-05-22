Блогер-миллионник Игорь Рязанцев попал в Петербурге в аварию на ретроавто

Автоблогер Игорь Рязанцев, автор канала Combat Crew с двумя миллионами подписчиков, попал в аварию на ретроавтомобиле Chevrolet El Camino в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал в телеграм-канале .

По словам Рязанцева, на машине 1973 года выпуска ему дал покататься подписчик по имени Егор. Блогер планировал записать видео о том, каково владеть маслкаром, но вместо этого будет снимать его восстановление.

ДТП произошло на Западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга: грузовик Hyundai въехал в стоящий на месте Chevrolet, после чего пикап отбросило в «Газель».

«По ощущениям, как будто бы в меня въехал поезд. Тормозного пути у этого Hyundai вообще не было, судя по следам. Ну, и я догнал впереди идущую машину. Вот такая история», — рассказал Рязанцев.

У автомобиля повреждены передняя и задняя части. Раньше El Camino хранился в коллекции частного музея ретроавтомобилей, машину часто возили на выставки. Сам блогер отделался незначительными травмами — рассечением на переносице. Медики обследовали его, сделали КТ и УЗИ, ничего серьезного не нашли.

