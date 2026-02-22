Ее больше нет. Популярная кулинарная блогерша погибла в страшной аварии

Предварительно, инфлюэнсер возвращалась домой, она двигалась рядом с обочиной. В какой-то момент женщина не справилась с управлением, наехала на бордюр и упала.

Ее тут же раздавил двигавшийся следом грузовик. Пострадавшая скончалась на месте, еще до приезда бригады скорой помощи. Знакомые погибшей уверяют, что Криворучко прекрасно водила.

Один из друзей женщины предположил, что большегруз проехал вплотную к мопеду, это и спровоцировало резкую реакцию блогера. Она ехала в наушниках и могла не услышать мотора грузовика заранее.

Александра Криворучко вела популярные страницы в Telegram и на сайте Pikabu, где на нее были подписаны тысячи человек.

В своем последнем посте, опубликованном за несколько часов до смерти, она планировала поделиться с аудиторией рецептами к Масленице.

Несколько дней назад автомобилист в Кирове устроил массовое ДТП. Он пытался убежать от полиции.