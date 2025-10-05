Блогер Max King проиграл суд против пишущего о селебрити сайта

Суд отклонил иск блогера Max King (Максима Кошелева), который потребовал удалить из интернета ресурс со статьей о нем. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Популярный блогер, освещающий тему ставок на спорт, пожаловался на ресурс с его личными данными. Он подал иск «о защите частной жизни гражданина», так как сайт якобы без его согласия опубликовал данные о частной жизни: о семейном положении, месте и дате рождения, о принадлежащих ему транспортных средствах.

Суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что авторы статьи имеют право писать о блогере с более чем 300-тысячной аудиторией и владельце специализирующейся на ставках группы «Вet King».

Сайт не указал конкретное место рождения, а сведения о семейном положении носят предположительный характер. Также ресурс не размещал сведения о принадлежащих истцу на праве собственности транспортных средствах.

«Интерес аудитории к данном улицу является общественно значимым, в связи с чем распространение информации о его частной жизни допускается законом», — указали в решении суда.

